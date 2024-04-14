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Погода преподнесет жителям Башкирии очень приятный сюрприз

Погода преподнесет жителям Башкирии очень приятный сюрприз

22:07, 14 апр 2024

Весна вступает в свои права, и Башкирия не остается в стороне. Синоптики порадовали жителей республики приятным сюрпризом: в ближайшие дни ожидается долгожданное потепление.

По данным Башгидромета, уже сегодня, 15 апреля, погода порадует отсутствием осадков. Столбики термометров ночью опустятся до -1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13.

Ночью ветер будет переменных направлений, днем подует южный умеренный ветер.

В последующие дни синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры, даря жителям республики долгожданное тепло и возможность насладиться пробуждающейся от зимнего сна природой.

Автор: Алия Карачурина
Фото: Нацпарк "Башкирия"
Теги: погода
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