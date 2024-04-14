Погода преподнесет жителям Башкирии очень приятный сюрприз
22:07, 14 апр 2024
Весна вступает в свои права, и Башкирия не остается в стороне. Синоптики порадовали жителей республики приятным сюрпризом: в ближайшие дни ожидается долгожданное потепление.
По данным Башгидромета, уже сегодня, 15 апреля, погода порадует отсутствием осадков. Столбики термометров ночью опустятся до -1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+13.
Ночью ветер будет переменных направлений, днем подует южный умеренный ветер.
В последующие дни синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры, даря жителям республики долгожданное тепло и возможность насладиться пробуждающейся от зимнего сна природой.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Нацпарк "Башкирия"
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