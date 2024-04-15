В Башкирию придет по-настоящему летнее тепло

19:02, 15 апр 2024

После небольшого похолодания в начале недели, в Башкирии вновь воцарится теплая погода. Синоптики Башгидромета прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха, а также кратковременные дожди и грозы.

Во вторник, 16 апреля, по республике пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер будет дуть с юга и юго-запада, умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха опустится до +2…+7°C, а днем поднимется до +11…+16°C.

В среду, 17 апреля, также местами возможен небольшой дождь. Ветер останется юго-западным, но уже без порывов. Температура ночью составит +1…+6°C, а днем воздух прогреется до +15…+20°C.

В целом, середина недели в Башкирии будет облачной, но теплой, с кратковременными дождями и грозами.

Автор: Вадим Рудаков