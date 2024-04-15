В Башкирии простились с погибшим в СВО Маратом Кабировым

19:21, 15 апр 2024

В понедельник, 15 апреля, Давлекановский район Республики Башкортостан проводил в последний путь Марата Кабирова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

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Мужчина — уроженец села Михайловка. С первых дней службы он зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный и мужественный солдат. Не раз он демонстрировал отвагу и самоотверженность, всегда был готов прийти на помощь товарищам.

За проявленные качества Марат Кабиров посмертно награжден Орденом Мужества. Награду из рук главы администрации Давлекановского района Ильгиза Мухаметзянова получила мама героя.

«Марат Кабиров — настоящий герой, отдавший свою жизнь за мирное небо над нашей Родиной. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах как пример мужества, самоотверженности и верности своему долгу. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата. Вечная память герою!» — сказал Ильгиз Мухаметзянов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети