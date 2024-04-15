Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с погибшим в СВО Маратом Кабировым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Маратом Кабировым

19:21, 15 апр 2024

В понедельник, 15 апреля, Давлекановский район Республики Башкортостан проводил в последний путь Марата Кабирова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Мужчина — уроженец села Михайловка. С первых дней службы он зарекомендовал себя как ответственный, дисциплинированный и мужественный солдат. Не раз он демонстрировал отвагу и самоотверженность, всегда был готов прийти на помощь товарищам.
Башкирия простилась с ефрейтором Венером Гумеровым

Читайте также:

Башкирия простилась с ефрейтором Венером Гумеровым

За проявленные качества Марат Кабиров посмертно награжден Орденом Мужества. Награду из рук главы администрации Давлекановского района Ильгиза Мухаметзянова получила мама героя.

«Марат Кабиров — настоящий герой, отдавший свою жизнь за мирное небо над нашей Родиной. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах как пример мужества, самоотверженности и верности своему долгу. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата. Вечная память герою!» — сказал Ильгиз Мухаметзянов.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Читайте также

В Башкирии земляки простились с погибшим на СВО Маратом Саитовым
Общество в Башкирии
В Башкирии земляки простились с погибшим на СВО Маратом Саитовым
В Башкирии похоронили с 49-летнего участника СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили с 49-летнего участника СВО
В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Айратом Аллабердиным
В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok