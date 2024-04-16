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В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Газизовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем Алексеем Газизовым

09:36, 16 апр 2024

15 апреля, в понедельник, в Белорецком районе Башкортостана в последний путь проводили 39-летнего рядового мотострелковой бригады Алексея Газизова, погибшего в ходе СВО.

Алексей Олегович родился в селе Серменево, где окончил среднюю школу. Затем он продолжил образование в Белорецком металлургическом колледже, получив специальность «Юриспруденция».

В 2005 году, создав семью, молодой человек переехал в Уфу. Там он поступил в Башкирский педагогический институт, параллельно работая в турецкой строительной фирме. Позже трудился на Уфимском мелькомбинате, а до отправления на фронт работал в одной из организаций Уфы.
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С детства Алексей мечтал о военной службе, но из-за проблем со зрением в армию его не взяли.

«С первых дней СВО он рвался на фронт. В октябре 2023 года подписал контракт и добровольцем отправился в зону боевых действий. Прощаясь с мамой, он сказал, что хочет выполнить свой воинский долг перед Родиной, помочь своим товарищам и обязательно вернуться с победой», — рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

К сожалению, в декабре 2023 года Алексей погиб. Родные и близкие вспоминают его как доброго, ответственного, заботливого и отзывчивого человека.

Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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