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В Уфе похоронили контрактника СВО Олега Галимуллина

В Уфе похоронили контрактника СВО Олега Галимуллина

09:50, 16 апр 2024

В Уфе состоялось прощание с 34-летним бойцом специальной военной операции Олегом Галимуллиным. Военнослужащий был удостоен высокой государственной награды - ордена Мужества.

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Олег Галимуллин был выпускником лицея №42 и профессионального училища №37. После службы в армии он устроился работать установщиком кондиционеров. Однако в прошлом году мужчина принял решение отправиться в зону боевых действий. Службу проходил в должности старшего стрелка.

Увы, 23 марта 2024 года он получил смертельные ранения, не дожив до своего 35-летия всего два месяца.

Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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