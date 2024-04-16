В Уфе похоронили контрактника СВО Олега Галимуллина
09:50, 16 апр 2024
В Уфе состоялось прощание с 34-летним бойцом специальной военной операции Олегом Галимуллиным. Военнослужащий был удостоен высокой государственной награды - ордена Мужества.
Олег Галимуллин был выпускником лицея №42 и профессионального училища №37. После службы в армии он устроился работать установщиком кондиционеров. Однако в прошлом году мужчина принял решение отправиться в зону боевых действий. Службу проходил в должности старшего стрелка.
Увы, 23 марта 2024 года он получил смертельные ранения, не дожив до своего 35-летия всего два месяца.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Бывший студент УКСИВТ из Башкирии погиб на СВО в 24 года
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили бойца, прикрывшего на СВО боевых товарищей
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Ильмиром Вильдановым
Общество в Башкирии
На СВО погиб уфимец Руслан Кутлуев