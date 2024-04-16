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Аномальная жара надвигается на Башкирию

Аномальная жара надвигается на Башкирию

22:55, 16 апр 2024

Жителей Башкирии в середине апреля ждет жаркая погода.

По прогнозам синоптиков, с 18 по 22 апреля в отдельных регионах республики установятся аномально высокие температуры воздуха.

Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на данные Башгидрометцентра, среднесуточные показатели превысят климатическую норму на 7-12 градусов.

Ожидается, что столбики термометров поднимутся до отметок, характерных для июля. В некоторых районах республики возможна 30-градусная жара, что является аномальным явлением для середины апреля.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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