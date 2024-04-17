В Башкирии простились с погибшим в СВО Марселем Низамовым

10:03, 17 апр 2024

В Альшеевском районе Республики Башкортостан простились с участником СВО Марселем Низамовым.

Глава местного муниципалитета Дамир Мустафин от имени всей местной администрации выразил искренние соболезнования семье и друзьям военнослужащего.

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«Тяжело и горестно осознавать, что мы навсегда потеряли еще одного доблестного сына нашей республики, отдавшего жизнь ради защиты Родины», — сказал Мустафин.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети