Депутат в Башкирии со сцены назвала православного активиста «шайтаном» - видео
12:03, 17 апр 2024
Село Месели Аургазинского района Башкирии стало ареной противостояния между религиозным активистом Александром Ф. и местными чиновниками. Конфликт, начавшийся с попыток навести порядок в торговле, перерос в откровенную травлю со стороны депутата сельсовета.
Александр Ф., переехавший в Месели, чтобы организовать православную общину, столкнулся с противодействием местных властей. По его словам, все началось с его попыток прекратить продажу контрафактного алкоголя и просроченных продуктов в магазинах села. Когда жители попросили активиста разобраться с этой проблемой, реакция оказалась неожиданной - вместо наведения порядка один из депутатов, Надежда Алексеева, открыто выступила против Александра.
На сельском собрании депутат позволила себе оскорбительные высказывания в адрес активиста, назвав его "шакалом" и "шайтаном", а также потребовала, чтобы он в течение суток покинул пределы села. Местные жители, вместо того чтобы защитить Александра, встретили нападки Алексеевой аплодисментами. По словам Александра, он не намерен уступать и уезжать, а вместо этого обратился в полицию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Мэш Батащ
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