Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Депутат в Башкирии со сцены назвала православного активиста «шайтаном» - видео

Депутат в Башкирии со сцены назвала православного активиста «шайтаном» - видео

12:03, 17 апр 2024

Село Месели Аургазинского района Башкирии стало ареной противостояния между религиозным активистом Александром Ф. и местными чиновниками. Конфликт, начавшийся с попыток навести порядок в торговле, перерос в откровенную травлю со стороны депутата сельсовета.

Александр Ф., переехавший в Месели, чтобы организовать православную общину, столкнулся с противодействием местных властей. По его словам, все началось с его попыток прекратить продажу контрафактного алкоголя и просроченных продуктов в магазинах села. Когда жители попросили активиста разобраться с этой проблемой, реакция оказалась неожиданной - вместо наведения порядка один из депутатов, Надежда Алексеева, открыто выступила против Александра.

На сельском собрании депутат позволила себе оскорбительные высказывания в адрес активиста, назвав его "шакалом" и "шайтаном", а также потребовала, чтобы он в течение суток покинул пределы села. Местные жители, вместо того чтобы защитить Александра, встретили нападки Алексеевой аплодисментами. По словам Александра, он не намерен уступать и уезжать, а вместо этого обратился в полицию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Мэш Батащ
Теги: Аургазинский район
Читайте также

Жители Чекмагушевского районе не дали властям построить животноводческий комплекс
Общество в Башкирии
Жители Чекмагушевского районе не дали властям построить животноводческий комплекс
В Иглинском районе Башкирии заасфальтировали улицу только у дома местного главы
Общество в Башкирии
В Иглинском районе Башкирии заасфальтировали улицу только у дома местного главы
Жители Башкирии не могут помочь мобилизованным из-за бюрократии
Общество в Башкирии
Жители Башкирии не могут помочь мобилизованным из-за бюрократии
Айрату Дильмухаметову продлили арест на два месяца
Человек и закон в Башкирии
Айрату Дильмухаметову продлили арест на два месяца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok