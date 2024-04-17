В Башкирию ворвется субтропическое тепло
22:09, 17 апр 2024
В регион надвигается субтропическая воздушная масса, которая принесет с собой долгожданное потепление. Синоптики Башгидромета прогнозируют значительное повышение температуры воздуха уже сегодня, 18 апреля.
Ночью столбики термометров поднимутся до +9°C…+14°C, а днем воздух прогреется до +19°C…+24°C. Существенных осадков не ожидается, лишь по северу республики возможны кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный, местами с порывами до сильного.
В последующие дни погода в Башкирии будет аномально жаркой для этого периода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-12 градусов.
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода преподнесет жителям Башкирии очень приятный сюрприз
Общество в Башкирии
Синоптики прогнозируют резкий скачок температуры в Башкирии
Общество в Башкирии
В Башкирию придет по-настоящему летнее тепло
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы