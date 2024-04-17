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В Башкирию ворвется субтропическое тепло

В Башкирию ворвется субтропическое тепло

22:09, 17 апр 2024

В регион надвигается субтропическая воздушная масса, которая принесет с собой долгожданное потепление. Синоптики Башгидромета прогнозируют значительное повышение температуры воздуха уже сегодня, 18 апреля.

Ночью столбики термометров поднимутся до +9°C…+14°C, а днем воздух прогреется до +19°C…+24°C. Существенных осадков не ожидается, лишь по северу республики возможны кратковременные дожди. Ветер южный, умеренный, местами с порывами до сильного.

В последующие дни погода в Башкирии будет аномально жаркой для этого периода. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-12 градусов.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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