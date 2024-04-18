В Башкирии родственники скончавшейся в больнице пациентки требуют привлечь врачей за халатное отношение

09:23, 18 апр 2024

В больнице Ишимбайского района Башкирии на операционном столе скончалась 36-летняя местная жительница. Родные винят врачей в халатном отношении к пациентке, что, по их мнению, и привело к смерти.

Лилия и ее муж совсем недавно исполнили свою мечту — приобрели в ипотеку просторную двухкомнатную квартиру. С надеждой на будущее, они задумались о рождении второго ребенка, мечтая о дочери. Однако беременность оказалась внематочной, и врачи направили ее на операцию.

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27 февраля Лилия была госпитализирована в гинекологическое отделение центральной районной больницы. На следующий день ее успешно прооперировали, удалив плод хирургическим путем. Казалось, все прошло гладко, и пациентку перевели в палату, где ее навещала родная сестра. Однако уже на следующий день родные Лилии заметили тревожные признаки — ее лицо было отечным, а голос звучал с одышкой.

Спустя время Лилия перестала выходить на связь, и родные решили, что она просто спит. Но утром 1 марта им сообщили ужасную новость — Лилия скончалась. Согласно предварительным данным, возможной причиной смерти стало образование и отрыв тромба. Родные были возмущены, что за время, пока Лилия находилась в больнице, ее состояние резко ухудшилось, но, по их мнению, медики не приняли должных мер для ее спасения.

«В смерти моей сестрёнки я считаю виновато халатное отношение врачей к пациентам», — заявила сестра Лилии.

Семья намерена обратиться в правоохранительные органы и добиться возбуждения уголовного дела. В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Башкортостана подтвердили факт смерти пациентки, но отметили, что точная причина пока неизвестна, так как ожидается результат гистологической экспертизы.

Автор: Алия Карачурина