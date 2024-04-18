Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина раскрыли имя своего первенца

10:47, 18 апр 2024

В день празднования Ураза-байрама, 10 апреля, в семье башкирских исполнителей Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной произошло долгожданное и радостное событие — на свет появился их первенец-мальчик. Пара бережно хранила интригу вокруг имени и пола ребенка, но теперь наконец решилась поделиться этой новостью с поклонниками.

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Как рассказал Ришат, они остановили свой выбор на красивом и значимом арабском имени Алим, что в переводе означает «всезнающий, сведущий, ученый». Мулла провел специальную церемонию имянаречения накануне, благословив малыша.

Ришат встречал жену и сына в роддоме с огромным букетом белоснежных роз, запечатлев эти трогательные моменты в соцсетях. Кадры с радостными артистами моментально разлетелись по Сети, собирая потоки поздравлений от звезд эстрады, друзей, родственников и многочисленных подписчиков.

Напомним, что Ришат и Алия узаконили свои отношения всего год назад, долгое время скрывая роман от публики. Вместе они часто выступали на концертах в Башкирии, Татарстане и других регионах России.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети