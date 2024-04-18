Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина раскрыли имя своего первенца

Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина раскрыли имя своего первенца

10:47, 18 апр 2024

В день празднования Ураза-байрама, 10 апреля, в семье башкирских исполнителей Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной произошло долгожданное и радостное событие — на свет появился их первенец-мальчик. Пара бережно хранила интригу вокруг имени и пола ребенка, но теперь наконец решилась поделиться этой новостью с поклонниками.

Как рассказал Ришат, они остановили свой выбор на красивом и значимом арабском имени Алим, что в переводе означает «всезнающий, сведущий, ученый». Мулла провел специальную церемонию имянаречения накануне, благословив малыша.
Звездная пара Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина показали своего первенца

Читайте также:

Звездная пара Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина показали своего первенца

Ришат встречал жену и сына в роддоме с огромным букетом белоснежных роз, запечатлев эти трогательные моменты в соцсетях. Кадры с радостными артистами моментально разлетелись по Сети, собирая потоки поздравлений от звезд эстрады, друзей, родственников и многочисленных подписчиков.

Напомним, что Ришат и Алия узаконили свои отношения всего год назад, долгое время скрывая роман от публики. Вместе они часто выступали на концертах в Башкирии, Татарстане и других регионах России.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Тухватуллин Карачурина
Читайте также

Звездная пара Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина показали своего первенца
Общество в Башкирии
Звездная пара Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина показали своего первенца
У певцов из Башкирии Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной родился сын
Общество в Башкирии
У певцов из Башкирии Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной родился сын
Певцы Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина сыграли свадьбу
Культура в Башкирии
Певцы Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина сыграли свадьбу
Эстрадные исполнители Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина провели никах
Культура в Башкирии
Эстрадные исполнители Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина провели никах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok