В Башкирии простились с погибшим в СВО молодым командиром
10:35, 19 апр 2024
В Белорецком районе Башкирии, простились с 29-летним капитаном Ильмиром Кадыргуловым, погибшим в ходе спецоперации.
Ильмир родился в селе Сосновка, окончил местную школу и продолжил образование в Белорецком лицее-интернате. Затем поступил в Новосибирское высшее командное училище, где получил необходимые знания и навыки для службы в армии. С 2018 года Кадыргулов служил в войсковой части города Валуйки Белгородской области.
С первых дней спецоперации он был на передовой, участвуя в ней в качестве командира отряда «Штурмовой» третьей мотострелковой дивизии 245-го полка.
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Помимо этого, Ильмир был инициатором создания штурмового отряда «Кречет» и стал его первым командиром.
21 марта 2023 года, выполняя боевое задание, Кадыргулов погиб. Его мужество и самоотверженность были отмечены высокими наградами: Орденом Мужества, медалями «За Отвагу», «За боевые отличия», «Участнику СВО», «За укрепление боевого содружества», Георгиевским крестом III и IV степени.