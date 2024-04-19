В Башкирии простились с погибшим в СВО молодым командиром

10:35, 19 апр 2024

В Белорецком районе Башкирии, простились с 29-летним капитаном Ильмиром Кадыргуловым, погибшим в ходе спецоперации.

Ильмир родился в селе Сосновка, окончил местную школу и продолжил образование в Белорецком лицее-интернате. Затем поступил в Новосибирское высшее командное училище, где получил необходимые знания и навыки для службы в армии. С 2018 года Кадыргулов служил в войсковой части города Валуйки Белгородской области.

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С первых дней спецоперации он был на передовой, участвуя в ней в качестве командира отряда «Штурмовой» третьей мотострелковой дивизии 245-го полка.

Помимо этого, Ильмир был инициатором создания штурмового отряда «Кречет» и стал его первым командиром.

21 марта 2023 года, выполняя боевое задание, Кадыргулов погиб. Его мужество и самоотверженность были отмечены высокими наградами: Орденом Мужества, медалями «За Отвагу», «За боевые отличия», «Участнику СВО», «За укрепление боевого содружества», Георгиевским крестом III и IV степени.

«Родные, близкие и односельчане очень любили и уважали Ильмира. Он был добрым, веселым парнем, всегда готовым помочь. Спи спокойно, мужественный воин», — написал в своей публикации глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети