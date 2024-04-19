Жители Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Александром Севриным
10:43, 19 апр 2024
Накануне жители Салаватского района Башкирии проводили в последний путь младшего сержанта Александра Севрина, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной странице в соцсетях разместил глава муниципалитета Марс Кашапов.
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Чиновник выразил соболезнования родственникам и близким погибшего военнослужащего.
«Наш земляк Александр Севрин героически погиб, выполняя воинский долг, мужественно защищая будущее своей страны, защищая интересы Отечества. Вечная память и вечная слава Герою!» – отметил Марс Кашапов.
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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