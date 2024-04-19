Есть риск затопления: уровень воды на Белой и Дёме поднялся еще выше

11:43, 19 апр 2024

Весеннее половодье в Республике Башкортостан продолжает набирать силу, вызывая серьезную обеспокоенность у местных жителей и экстренных служб. По данным Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, уровень воды в реках региона стремительно повышается с каждым днем.

За последние сутки уровень воды в реке Белая поднялся на целых 5 сантиметров, в то время как река Дёма в районе деревни Бочкаревка возле Алкино-2 прибавила еще 6 сантиметров. Ситуация остается напряженной, и спасательные службы держат ее под пристальным наблюдением.

На данный момент в зоне риска находятся 30 участков в 16 муниципальных образованиях республики. Под контролем специалистов МЧС находятся 107 придомовых территорий, 28 участков дорог и 7 низководных мостов. Пока жилые и дачные дома не затоплены, но опасность сохраняется.

Особую тревогу вызывают ситуации с переливом воды на дороги в Ленинском районе Уфы. Кроме того, в Белорецком районе и Кировском районе Уфы под водой оказались 9 частных дворов. В садовом товариществе Чишминского района затоплено 78 садовых участков. Риск подтопления территорий в Демском районе, особенно садовых товариществ «Козарез» и «Альбатрос», также остается высоким.

МЧС рекомендует жителям подтопляемых районов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. При необходимости покинуть дом следует взять с собой самое необходимое: документы, лекарства и продукты питания. Перед выходом нужно обязательно отключить газ и перекрыть водоснабжение.

Спасательные службы продолжают круглосуточное наблюдение за ситуацией на реках республики. Жителям рекомендуется внимательно следить за оперативной информацией и быть готовыми к возможной эвакуации.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Госкомитет РБ по ЧС