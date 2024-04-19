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Башкирию настигнет летняя жара с грозами и шквалистым ветром

Башкирию настигнет летняя жара с грозами и шквалистым ветром

22:28, 19 апр 2024

Башкирия в ближайшие сутки окажется под влиянием аномально жаркого воздуха, принесённого с юга. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют резкое повышение температуры, местами сопровождающееся грозами и сильным ветром.

Среднесуточная температура 20 апреля превысит климатическую норму на 7-12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +11…+16°C, в горных районах – до +6°C. Днем же воздух раскалится до +23…+28°C, что по ощущениям будет ближе к летним значениям.

Днем 20 апреля по республике ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Погодные условия особенно осложнятся в северо-западных районах Башкирии, где к ветру добавятся грозы.

Несмотря на летнюю жару и грозы, видимость на дорогах не изменится.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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