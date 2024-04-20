В Уфе простились с погибшим в СВО оператором отделения FPV-дронов
12:34, 20 апр 2024
В Уфе, в стенах театра «Нур», состоялась церемония прощания с Радмиром Кагармановым, погибшим в зоне проведения спецоперации.
Радмир родился в Уфе 7 января 1989 года. Детство и юность прошли в родном городе, отучился в школе № 39. После службы по призыву, где он нес службу в должности старшего разведчика, Радмир решил связать свою жизнь с армией, подписав контракт.
Боевой путь Радмира начался в Чечне. После службы трудился инкассатором в банке.
С 2022 года Радмир Кагарманов вновь отправился служить по контракту, став оператором отделения FPV-дронов. 30 марта боец получил смертельное ранение.
Церемония прощания собрала множество людей, пожелавших выразить свою скорбь и почтение погибшему герою. Прозвучали трогательные речи, были возложены цветы. Память о Радмире навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил.
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