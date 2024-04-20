Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода преподнесет жителям Башкирии еще один сюрприз

Погода преподнесет жителям Башкирии еще один сюрприз

22:29, 20 апр 2024

Жителей Башкирии в ближайшие дни ждёт переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и ветром. Синоптики Башгидромета поделились прогнозом на 21 и 22 апреля.

В воскресенье, 21 апреля, по республике пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, днём меняя направление на юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +9°C..+14°C, днём же воздух прогреется до +20°C..+25°C.

В понедельник, 22 апреля, характер погоды сохранится. Опять же, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, днём меняя направление на юго-восточный. Температурный режим будет схож с воскресным: ночью столбики термометров покажут +9°C..+14°C, днём воздух прогреется до +20°C..+25°C.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
Читайте также

В Башкирию придет по-настоящему летнее тепло
Общество в Башкирии
В Башкирию придет по-настоящему летнее тепло
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно
Общество в Башкирии
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно
Погода преподнесет еще один сюрприз жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Погода преподнесет еще один сюрприз жителям Башкирии
Капризы апреля: в Башкирии вновь испортится погода
Общество в Башкирии
Капризы апреля: в Башкирии вновь испортится погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok