Погода преподнесет жителям Башкирии еще один сюрприз
22:29, 20 апр 2024
Жителей Башкирии в ближайшие дни ждёт переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и ветром. Синоптики Башгидромета поделились прогнозом на 21 и 22 апреля.
В воскресенье, 21 апреля, по республике пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, днём меняя направление на юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +9°C..+14°C, днём же воздух прогреется до +20°C..+25°C.
В понедельник, 22 апреля, характер погоды сохранится. Опять же, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, днём меняя направление на юго-восточный. Температурный режим будет схож с воскресным: ночью столбики термометров покажут +9°C..+14°C, днём воздух прогреется до +20°C..+25°C.
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирию придет по-настоящему летнее тепло
Общество в Башкирии
Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Башкирии: будет неприятно
Общество в Башкирии
Погода преподнесет еще один сюрприз жителям Башкирии
Общество в Башкирии
Капризы апреля: в Башкирии вновь испортится погода