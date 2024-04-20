Погода преподнесет жителям Башкирии еще один сюрприз

22:29, 20 апр 2024

Жителей Башкирии в ближайшие дни ждёт переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и ветром. Синоптики Башгидромета поделились прогнозом на 21 и 22 апреля.

В воскресенье, 21 апреля, по республике пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, днём меняя направление на юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +9°C..+14°C, днём же воздух прогреется до +20°C..+25°C.

В понедельник, 22 апреля, характер погоды сохранится. Опять же, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, днём меняя направление на юго-восточный. Температурный режим будет схож с воскресным: ночью столбики термометров покажут +9°C..+14°C, днём воздух прогреется до +20°C..+25°C.

Автор: Алия Карачурина