В Башкирии некоторым гражданам компенсировали стоимость ОСАГО

11:17, 21 апр 2024

В нынешнем году Соцфонд по Республики Башкортостан предоставили финансовую помощь в виде частичного возмещения расходов на обязательное автострахование (ОСАГО) для 164 жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. Об этом проинформировала пресс-служба территориального подразделения ведомства.

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Согласно разъяснениям сотрудников социального фонда, законодательство наделяет правом на компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО граждан с инвалидностью, включая детей-инвалидов, для которых использование личного автотранспорта является необходимостью по медицинским показаниям. Аналогичная льгота распространяется на официальных представителей таких лиц.

В соответствии с установленными правилами, субсидирование предусмотрено для одного транспортного средства каждого льготника в течение календарного года. При этом компенсация выплачивается по одному действующему на момент обращения полису обязательного автострахования.

Процедура получения компенсационных выплат осуществляется в упрощенном порядке без подачи заявления, хотя льготники вправе направить соответствующее заявление по желанию.

Автор: Семен Подгорный