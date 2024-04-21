Синоптики Башкирии удивили прогнозом погоды

22:26, 21 апр 2024

Синоптики Башгидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие дни, с 22 по 24 апреля. Нас ждёт настоящий контрастный коктейль из летней жары дождей с грозами.

В понедельник,, столбики термометров взлетят до +24…+29°C, день будет солнечным, но не исключены кратковременные грозы. Ветер обещает быть порывистым.

Вторник, 23 апреля, станет более прохладным и дождливым. Ночью температура опустится до +10…+15°C, а днем поднимется до +23, +28°C, по северо-востоку до +18°. Дожди, сопровождаемые грозами, пройдут по всей территории республики. Ветер при грозе будет усиливаться.

В среду, 24 апреля, погода продолжит испытывать нашу стойкость. Ночью температура понизится до +8…+13°C, по северо-востоку до +3°C. Днем воздух прогреется до +13…+18°C, по северо-востоку до +8°C. Ожидаются грозы, а ветер станет умеренным, но с сильными порывами во время грозовых разрядов.

Автор: Вадим Рудаков