Башкирия окажется под воздействием знойной погоды

11:29, 22 апр 2024

В ближайшие два дня жителей Башкирии ждет продолжение теплой апрельской погоды. Синоптики прогнозируют сохранение жары, но с кратковременными дождями и порывистым ветром.

Сегодня,, местами пройдут дожди, которые не омрачат солнечный день. Ветер будет дуть с юго-востока с умеренной скоростью, днём возможны порывы. Столбики термометров днём поднимутся до +21°C, а в некоторых уголках республики воздух прогреется до +26°C.

Во вторник, 23 апреля, погода будет схожей. На термометрах днём по-прежнему будет +21°C...+26°C, но местами ожидается кратковременный дождь. Ветер останется юго-восточным, но днём его порывы станут более ощутимыми. Ночная температура немного понизится, составив +10°C...+15°C.

Автор: Семен Подгорный