Башкирию захлестнет волна субтропического зноя

22:04, 22 апр 2024

В Башкирии воцарилось настоящее летнее пекло. Синоптики бьют тревогу, прогнозируя небывалую для апреля жару.

23 апреля столбики термометров в некоторых районах республики взлетят до рекордных +28 градусов. Это на 3 градуса выше исторического максимума, зафиксированного в 2012 году!

Ожидается переменная облачность с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юго-востока, при грозе возможны порывы.

Ночью температура воздуха опустится до +10…+15 градусов, но уже к утру вновь начнет стремительно расти.

Причиной аномальной жары стало смещение на территорию Башкирии субтропической воздушной массы. Среднесуточная температура воздуха сейчас на 7-12 градусов выше климатической нормы.

21 апреля в Уфе был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры: +28,4 градуса.

Стоит отметить, что такая жара в апреле может представлять опасность, особенно для людей с метеозависимостью и пожилого возраста.

Автор: Семен Подгорный