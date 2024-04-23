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На Башкирию надвигается атмосферный фронт: в республике существенно похолодает

На Башкирию надвигается атмосферный фронт: в республике существенно похолодает

09:10, 23 апр 2024

Жители Башкирии в эти дни изнывают от аномальной жары. Температура воздуха подскочила до рекордных отметок, превысив норму на 10-15 градусов. Но ждать ли скорого облегчения? Давайте разберемся, когда же в республику придет долгожданная прохлада.

По данным метеорологов, причиной знойной погоды стало вторжение в регион субтропической воздушной массы. Вторая половина прошлой недели стала настоящим испытанием для жителей Башкирии: столбики термометров днем поднимались до 25-31 градуса, а на метеостанции Уфа-Дема три дня подряд были зафиксированы абсолютные максимумы.

Однако уже к середине этой недели ожидается долгожданное изменение погоды. Холодный атмосферный фронт принесет с собой существенное понижение температуры. Ночью она опустится до +2…+7 градусов, а днем - до +13…+18, в отдельных северо-восточных районах похолодает до +8 градусов.

Не обойдется и без гроз. При смене воздушных масс в большинстве районов республики пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и даже град. Ожидается шквалистое усиление ветра.

Так что же, зной отступает? Синоптики дают утвердительный ответ. Уже в ближайшие дни жара начнет спадать, а к середине недели погода станет более комфортной.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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