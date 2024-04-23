На Башкирию надвигается мощный циклон

21:50, 23 апр 2024

Жителей Башкирии ждет резкая перемена погоды. Синоптики республиканского гидрометцентра предупреждают о надвигающихся ливнях, грозах и шквалистом усилении ветра.

Уже24 апреля, столбики термометров опустятся до +9...+14° ночью, а в отдельных северо-восточных районах похолодает до +4°. Дневная жара также отступит, уступив место прохладе: воздух прогреется всего до +15...+20°, а на востоке республики - до +10°.

Ненастье будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с. Ожидаются локальные ливни, возможен град.

В четверг, 25 апреля, похолодание продолжится. Ночью температура составит +3...+8°, днем - +13...+18°, в северо-восточных районах - до +8°.

Ночью 25 апреля небо будет облачным. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до сильного.

МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует жителям региона:

Избегать поездок в ненастную погоду.

Не находиться под линиями электропередач и высокими деревьями.

Закрыть окна и форточки, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 112.

Автор: Вадим Рудаков