На Башкирию надвигается мощный циклон
21:50, 23 апр 2024
Жителей Башкирии ждет резкая перемена погоды. Синоптики республиканского гидрометцентра предупреждают о надвигающихся ливнях, грозах и шквалистом усилении ветра.
Уже24 апреля, столбики термометров опустятся до +9...+14° ночью, а в отдельных северо-восточных районах похолодает до +4°. Дневная жара также отступит, уступив место прохладе: воздух прогреется всего до +15...+20°, а на востоке республики - до +10°.
Ненастье будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 м/с. Ожидаются локальные ливни, возможен град.
В четверг, 25 апреля, похолодание продолжится. Ночью температура составит +3...+8°, днем - +13...+18°, в северо-восточных районах - до +8°.
Ночью 25 апреля небо будет облачным. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, с порывами до сильного.
МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует жителям региона:
- Избегать поездок в ненастную погоду.
- Не находиться под линиями электропередач и высокими деревьями.
- Закрыть окна и форточки, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть.
- При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 112.