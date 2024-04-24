В Башкирии простились с погибшим в СВО Альфредом Мингазовым
09:48, 24 апр 2024
Накануне в Дюртюлинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с Альфредом Мингазовым, солдатом, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава района Риф Юсупов на своей странице в социальных сетях.
«Это невосполнимая утрата для всех нас», — с написал чиновник. — «Все, кто сейчас находится на передовой, рискуя своими жизнями, — настоящие герои. Они не щадят себя, защищая нашу землю от врага. Альфред был одним из них. Он отдал свою жизнь за наше мирное будущее».
Глава района выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.
«В эти тяжелые минуты мы все скорбим вместе с вами», — сказал он. — «Пусть светлая память о вашем муже, сыне, брате навсегда сохранится в ваших сердцах».
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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