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Известная в Башкирии певица Гузель Уразова оказалась в московской больнице

Известная в Башкирии певица Гузель Уразова оказалась в московской больнице

14:25, 24 апр 2024

Известная певица, заслуженная артистка Башкирии и народная артистка Татарстана Гузель Уразова, на днях была госпитализирована в московскую больницу. О своем нахождении в стационаре она сообщила поклонникам в социальных сетях.

Сама Уразова не стала скрывать от своих многочисленных поклонников свое нынешнее положение. В своих аккаунтах в социальных сетях она обратилась к публике с просьбой не терять ее, сопроводив запись интригующим фото. Вскоре после этого певица опубликовала видео, на котором сотрудники больницы призывали ее отдохнуть и восстановить силы.

«Видишь, какие у тебя нервы. Давай, поспи немного. Мы тут отвлекаем тебя, а тебе нужен отдых,» — обратилась к Уразовой одна из медсестер.

Позднее к поклонникам обратился и супруг артистки Ильдар Хакимов. Он поблагодарил всех неравнодушных за их искреннее внимание и заверил, что с Гузель все в порядке. Ранее сама Уразова намекнула на причину своей госпитализации, разместив в соцсетях фото своей карточки из хирургического отделения.

Причины госпитализации Гузель Уразовой пока не разглашаются.

Поклонники певицы желают ей скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Не по плану: Уразова призналась в форс-мажоре на сцене

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гузель Уразова
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