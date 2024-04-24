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В Башкирии резко ухудшится погода

В Башкирии резко ухудшится погода

21:53, 24 апр 2024

С 20:00 24 апреля до 20:00 25 апреля погода в Башкирии претерпит изменения. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах ночью возможны грозы.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с, местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +4°C до +9°C, днем воздух прогреется до +14°C до +19°C. На дорогах в ночное и утреннее время местами ожидается туман, видимость может ухудшиться до 500-1000 метров.

В Уфе также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6°C до +8°C, днем +16°C до +18°C.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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