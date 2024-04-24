«Я перенесла шестичасовую операцию»: певица Гузель Уразова опубликовала пост из больничной палаты
22:03, 24 апр 2024
Певица Гузель Уразова впервые рассказала подробности операции, сделанной ей в одной из московских клиник. После многочасового хирургического вмешательства артистка, не желая держать поклонников в неведении, обратилась к ним через социальные сети с новостями о своем самочувствии.
Уразова призналась, что процедура заняла порядка шести часов, однако все прошло успешно.
Несмотря на серьезность ситуации, Уразова сохранила присущее ей жизнелюбие и чувство юмора. Артистка с улыбкой рассказала забавный эпизод, приключившийся с ней после выхода из наркоза. Медицинский персонал предупредил пациентку, что она находится в реанимационном отделении, на что Гузель с характерной для нее непосредственностью отреагировала: «А я-то думала, что попала на фотосессию!»
За день до этого Уразова озадачила общественность кратким постом с подписью «Меня не теряйте» и снимком, на котором в ее медицинской карточке значилась запись «Пл. хирургия». Тогда звезда не вдавалась в подробности грядущей операции, лишь попросив поклонников не забывать о ней.
После публикации поста артистка призналась, что получила множество сообщений — как ободряющих, так и негативных, однако заверила, что не станет обращать внимания на злопыхателей в этот нелегкий период восстановления.
Коллеги Уразовой из мира искусства не остались в стороне и оставили теплые пожелания скорейшего выздоровления в ее адрес: