«Я перенесла шестичасовую операцию»: певица Гузель Уразова опубликовала пост из больничной палаты

22:03, 24 апр 2024

Певица Гузель Уразова впервые рассказала подробности операции, сделанной ей в одной из московских клиник. После многочасового хирургического вмешательства артистка, не желая держать поклонников в неведении, обратилась к ним через социальные сети с новостями о своем самочувствии.

Уразова призналась, что процедура заняла порядка шести часов, однако все прошло успешно.

«Врачи сообщили, что операция прошла гладко, без осложнений», — поделилась звезда башкирской эстрады с подписчиками в интернете.

Несмотря на серьезность ситуации, Уразова сохранила присущее ей жизнелюбие и чувство юмора. Артистка с улыбкой рассказала забавный эпизод, приключившийся с ней после выхода из наркоза. Медицинский персонал предупредил пациентку, что она находится в реанимационном отделении, на что Гузель с характерной для нее непосредственностью отреагировала: «А я-то думала, что попала на фотосессию!»

За день до этого Уразова озадачила общественность кратким постом с подписью «Меня не теряйте» и снимком, на котором в ее медицинской карточке значилась запись «Пл. хирургия». Тогда звезда не вдавалась в подробности грядущей операции, лишь попросив поклонников не забывать о ней.

После публикации поста артистка призналась, что получила множество сообщений — как ободряющих, так и негативных, однако заверила, что не станет обращать внимания на злопыхателей в этот нелегкий период восстановления.

Коллеги Уразовой из мира искусства не остались в стороне и оставили теплые пожелания скорейшего выздоровления в ее адрес:

«Поправляйся быстрее, Гузель!» — написала заслуженная артистка Татарстана Гульназ Сафарова.

«Желаем скорого возвращения к полноценной жизни!» — поддержала исполнительницу заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Ландыш Нигматжанова.

«Берегите себя, наша соловушка. Вы все преодолеете, мы в вас верим. Обнимаю!» — добавила свои пожелания исполнительный директор Татарского нового века Лилия Кадырова.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети