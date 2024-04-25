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В Башкирии вновь резко потеплеет

В Башкирии вновь резко потеплеет

22:17, 25 апр 2024

После затяжной прохлады и дождей в Башкирию наконец-то приходит долгожданное тепло. Синоптики Башгидрометцентра опубликовали обнадеживающий прогноз на ближайшие дни.

Пятница, 26 апреля, порадует жителей республики переменной облачностью без осадков. Ночью температура опустится до +1...+6°C, днем же воздух прогреется до +15...+20°C. Однако стоит быть готовым к порывам ветра, которые могут усилиться до 15-20 м/с.

В субботу, 27 апреля, погода станет еще более комфортной. Столбики термометров днем поднимутся до +24°C, а солнце будет сиять практически весь день. Осадков не ожидается, но ветер все еще будет оставаться достаточно сильным.

В целом, конец апреля в Башкирии будет сухим и теплым, с преобладанием солнечной погоды.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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