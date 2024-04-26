В Башкирии простились с погибшим в спецоперации 31-летним Азатом Абдуловым

08:59, 26 апр 2024

Накануне в селе Богородское Мелеузовского района Башкирии состоялась церемония прощания с Азатом Абдуловым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Азат родился и вырос в деревне Саитово. Окончив школу в родном селе, он продолжил образование в одном из учебных заведений. В 2012-2013 годах Азат отслужил в армии, где получил воинское звание старшего наводчика артиллерийских орудий.

После службы молодой человек трудился на различных предприятиях, добросовестно выполняя свои обязанности.

В ноябре 2023 года, движимый чувством патриотизма и верности долгу, Азат принял решение заключить контракт и отправиться в зону СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети