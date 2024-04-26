В Башкирии прогнозируются жаркие выходные с грозами
23:17, 26 апр 2024
Республиканские синоптики сообщают, что жителей Башкирии ждет знойный и грозовой финал рабочей недели.
Пятница, 26 апреля, станет настоящим раем для любителей летнего зноя. Днем воздух прогреется до +26°C, будет солнечно. Осадков в этот день не ожидается.
В воскресенье, 28 апреля, погода немного испортится. Днем по республике пройдут дожди с грозами, местами возможен град. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +20°C...+25°C, а ночью опустятся до +12°C...+17°C.
Автор: Алия Карачурина
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