В Башкирии прогнозируются жаркие выходные с грозами

23:17, 26 апр 2024

Республиканские синоптики сообщают, что жителей Башкирии ждет знойный и грозовой финал рабочей недели.

Пятница, 26 апреля, станет настоящим раем для любителей летнего зноя. Днем воздух прогреется до +26°C, будет солнечно. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 28 апреля, погода немного испортится. Днем по республике пройдут дожди с грозами, местами возможен град. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +20°C...+25°C, а ночью опустятся до +12°C...+17°C.

Автор: Алия Карачурина