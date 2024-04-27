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В Башкирии простились с погибшим в СВО Артемом Хайруллиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО Артемом Хайруллиным

09:21, 27 апр 2024

Накануне в Белорецком районе Башкирии простились с земляком, Артемом Хайруллиным, погибшим в ходе специальной военной операции.

Артем родился в 1984 году в Казахстане, но в 1997 году вместе с мамой переехал в село Ломовка, где и обжился. Получив профессию электросварщика в Салаватском ПТУ, он долгие годы трудился вахтовым методом под Екатеринбургом.

В ноябре 2023 года, движимый чувством патриотизма, Артем заключил контракт с Министерством обороны России. 9 апреля, выполняя боевую задачу в составе отделения гранатометчиков, он получил смертельное ранение.

За проявленные храбрость и самоотверженность Артем Хайруллин посмертно награжден орденом Мужества.

«В его жизни были непростые моменты, но он всегда делал правильный выбор — выбор мужчины, воина. Таким мы его и запомним. Спи спокойно, солдат! Ты с честью выполнил свой долг защитника Отечества», — этими словами проводил в последний путь героя глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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