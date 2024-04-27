В Башкирии подтопленными остаются 10 участков автодорог и 3 низководных моста

09:28, 27 апр 2024

За минувшие сутки специалисты Системы-112 не получили ни одного сигнала о затоплении территорий талыми водами. Тем не менее, с начала паводкоопасного периода в Центр поступило 951 обращение от бдительных граждан. Сейчас оперативные службы держат на контроле 11 проблемных локаций в Бакалинском, Баймакском, Бижбулякском, Миякинском, Чишминском районах и городе Уфе.

На данный момент жертвами половодья стали 10 автомобильных дорог, 3 низководных моста и 605 садовых участков, оказавшихся подтопленными. Однако угрозы для жизни и здоровья населения нет – речь идет лишь о материальных потерях.

Самый значительный прирост уровня воды за последние сутки эксперты фиксируют на реке Белая в Мелеузе (+36 см, до 228 см от критической отметки). Серьезный подъем наблюдается также в селе Бугульчан Куюргазинского района (+27 см, до 185 см) и в Салавате (+25 см, до 231 см).

В Уфе паводковая ситуация остается стабильной. На Белой у Монумента Дружбы уровень воды даже снизился на 33 см, составив 506 см от критического показателя. А на реке Уфа в районе Шакши отмечено снижение на 35 см (до 475 см от выхода на пойму).

Автор: Семен Подгорный

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС