Население Башкирии стремительно стареет: естественная убыль за два месяца выросла на треть

09:33, 27 апр 2024

За первые два месяца 2024 года в Башкирии зафиксирован резкий рост естественной убыли населения. По данным Башстата, число умерших в республике значительно превысило количество родившихся, что ставит под угрозу демографическую стабильность региона.

За январь-февраль 2024 года в Башкирии родилось 5 487 детей. При этом количество смертей достигло 8 885 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 3 398 человек, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Столица республики, Уфа, больше всего пострадала от демографического спада. За два месяца здесь зафиксировано 493 смерти, что превышает показатели рождаемости. В числе других «лидеров» по убыли населения — города Салават (174 человека), Стерлитамак (133 человека), а также Туймазинский (127 человек), Учалинский (124 человека) и Ишимбайский (120 человек) районы.

Примечательно, что естественный прирост населения наблюдается лишь в двух муниципалитетах Башкирии: Уфимском (19 человек) и Бурзянском (17 человек) районах.

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Автор: Семен Подгорный