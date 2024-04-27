Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Башкирию

15:18, 27 апр 2024

МЧС по Республике Башкортостан предупреждает жителей и гостей региона о надвигающемся ухудшении погодных условий. В первый день майских праздников, 28 апреля, республику ожидают грозы и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В связи с непогодой МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности:

Избегать нахождения вблизи рекламных щитов, ветхих и аварийных строений, а также под линиями электропередач.

Не укрываться под деревьями и другими потенциально опасными объектами, такими как мосты, эстакады, трубопроводы.

При усилении ветра по возможности оставаться дома.

Если вы оказались на улице, отойти подальше от опасных объектов, найти укрытие в прочной постройке.

Автор: Семен Подгорный