Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Башкирию

Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Башкирию

15:18, 27 апр 2024

МЧС по Республике Башкортостан предупреждает жителей и гостей региона о надвигающемся ухудшении погодных условий. В первый день майских праздников, 28 апреля, республику ожидают грозы и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В связи с непогодой МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности:

  • Избегать нахождения вблизи рекламных щитов, ветхих и аварийных строений, а также под линиями электропередач.
  • Не укрываться под деревьями и другими потенциально опасными объектами, такими как мосты, эстакады, трубопроводы.
  • При усилении ветра по возможности оставаться дома.
  • Если вы оказались на улице, отойти подальше от опасных объектов, найти укрытие в прочной постройке.
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 28 мая 2022 года: сильный ветер и грозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 28 мая 2022 года: сильный ветер и грозы
На Башкирию надвигается мощный циклон
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигается мощный циклон
В Башкирии ожидается шквалистый ветер
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается шквалистый ветер
В воскресенье на жителей внезапно обрушится опасная погода
Общество в Башкирии
В воскресенье на жителей внезапно обрушится опасная погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok