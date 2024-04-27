Грозы и шквалистый ветер обрушатся на Башкирию
15:18, 27 апр 2024
МЧС по Республике Башкортостан предупреждает жителей и гостей региона о надвигающемся ухудшении погодных условий. В первый день майских праздников, 28 апреля, республику ожидают грозы и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В связи с непогодой МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры предосторожности:
- Избегать нахождения вблизи рекламных щитов, ветхих и аварийных строений, а также под линиями электропередач.
- Не укрываться под деревьями и другими потенциально опасными объектами, такими как мосты, эстакады, трубопроводы.
- При усилении ветра по возможности оставаться дома.
- Если вы оказались на улице, отойти подальше от опасных объектов, найти укрытие в прочной постройке.
Автор: Семен Подгорный