В Башкирии вновь испортится погода

21:45, 27 апр 2024

Несмотря на теплое начало весны, погода в Башкирии в конце апреля преподнесет сюрприз: на выходные и начало мая ожидаются дожди.

В воскресенье, 28 апреля, жителей республики ждет пасмурный день с периодическими дождями. Столбик термометра поднимется до +20°C, а местами воздух прогреется до +25°C. Ветер будет дуть с запада, временами его порывы будут доходить до сильного.

В понедельник,, небесная канцелярия не закроет водопровод. Ожидаются дожди как в ночные, так и в дневные часы. Температура воздуха существенно понизится: ночью ртутные столбики опустятся до отметки +6,+11°С, а днем не поднимутся выше +13,+18°С. Северо-западный и северный ветры будут столь же капризными, принося с собой шквалистые порывы.

Вторник, 30 апреля, не принесет облегчения. Атмосферные осадки в виде дождя продолжатся. В ночные часы воздух остынет до +1,+6°С, днем же потеплеет лишь до +15°С в лучшем случае. Северо-западный и северный ветры сохранят свою силу, периодически усиливаясь до опасных порывов.

Синоптическая служба призывает жителей региона заранее позаботиться о теплой одежде и зонтах, чтобы избежать неприятных сюрпризов со стороны апрельской погоды.

Автор: Алия Карачурина