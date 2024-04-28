Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на май

12:01, 28 апр 2024

Май – особенный месяц для жителей Башкирии. С наступлением последнего весеннего месяца дачники оживленно готовятся к новому сезону, а любители пикников начинают подыскивать идеальные места для шашлыков. От погодных условий в мае во многом зависит будущий урожай на приусадебных участках. Каким же прогнозируется май 2024 года в республике?

На первомайские праздники, с 28 апреля по 1 мая включительно, жителей региона ждет пасмурная и прохладная погода. Согласно данным сервиса Яндекс Погода, в дневные часы температура воздуха не превысит +12...+14°C, а ночами столбики термометров опустятся до +5...+7°C. 2 мая в регион придут небольшие дожди, и днем похолодает до +11°C. Вплоть до 8-9 мая сохранится прохладный температурный фон: дневные максимумы около +16°C, ночные минимумы +6...+8°C. При этом существует риск ночных заморозков до 0...-3°C в период с 7 по 8 мая.

Праздники со знаком минус?

Потепление не за горами

Следующие четыре выходных дня с 9 по 12 мая не порадуют теплой погодой. На День Победы 9 мая ожидается ясное, но прохладное небо с дневными температурами около +9°C и ночным похолоданием до +5°C. 10 мая прогнозируются небольшие дожди и такой же прохладный температурный режим: днем до +11°C, ночью около +8°C.

К радости башкирских дачников и любителей природы, постепенное потепление в республике ожидается начиная со второй половины мая. По прогнозам, с 16 мая дневные максимумы превысят +20°C. Однако дожди будут периодически омрачать майские деньки вплоть до конца месяца. Согласно данным сервиса Gismeteo, в 20-х числах мая в Башкирии пройдет целая дождливая неделя. При этом ночи останутся довольно прохладными, не теплее +12°C.

Синоптики отмечают, что представленный прогноз имеет вероятность около 60-65% и погодная ситуация может резко измениться, особенно при поступлении более теплых воздушных масс с юга. Тем не менее жителям РБ стоит запастись теплыми вещами для первой половины мая и приготовиться к дождливой погоде во второй половине месяца. А точный прогноз, как известно, можно получить лишь на ближайшие 3 дня.

Автор: Вадим Рудаков