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На Башкирию надвигается холодный фронт

На Башкирию надвигается холодный фронт

19:37, 28 апр 2024

В Башкирии на смену тёплой погоде надвигается похолодание, сопровождаемое кратковременными дождями и порывистым ветром. Синоптики Башгидромета прогнозируют, что эти изменения начнут ощущаться уже в понедельник, 29 апреля.

В ночные часы столбик термометра опустится до +6°C, а в некоторых районах до +11°C. Днём же воздух прогреется до +13°C, а при благоприятных условиях - до +18°C. Однако не стоит расслабляться, ведь погода будет переменчивой: возможны кратковременные дожди, которые могут подпортить планы на выходные.

Ожидается северо-западный, а затем северный ветер, который будет дуть с умеренной силой. Не исключены и порывы до сильного.

Стоит отметить, что во вторник, 30 апреля, похолодание станет ещё более ощутимым. Ночью температура опустится до +6°C, а в некоторых районах - до +1°C. Днём же воздух прогреется лишь до +10°C…+15°C.

В связи с переменчивостью погоды и возможностью дождя, рекомендуется иметь при себе зонтик или дождевик.

Следите за прогнозами погоды, чтобы быть в курсе актуальных изменений и планировать свой день с учетом погодных условий.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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