В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Селезневым

21:45, 28 апр 2024

Дюртюлинском районе Башкирии накануне простились с Виктором Селезневым, уроженцем села Ангасяк, погибшим в ходе специальной военной операции.

Скорбная церемония прощания собрала родных, близких, друзей и односельчан Виктора. Проститься с воином, отважно защищавшим мирное небо, пришли десятки людей.

«Виктор Валентинович — настоящий герой, отдавший свою жизнь за правое дело. Его подвиг станет вечным напоминанием о важности борьбы за справедливость и человеколюбие. Мы никогда не забудем нашего земляка. Его образ навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.

Читайте также: В Башкирии простились с погибшим в СВО Артемом Хайруллиным

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети