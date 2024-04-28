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В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Селезневым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Селезневым

21:45, 28 апр 2024

В Дюртюлинском районе Башкирии накануне простились с Виктором Селезневым, уроженцем села Ангасяк, погибшим в ходе специальной военной операции.

Скорбная церемония прощания собрала родных, близких, друзей и односельчан Виктора. Проститься с воином, отважно защищавшим мирное небо, пришли десятки людей.

«Виктор Валентинович — настоящий герой, отдавший свою жизнь за правое дело. Его подвиг станет вечным напоминанием о важности борьбы за справедливость и человеколюбие. Мы никогда не забудем нашего земляка. Его образ навсегда останется в наших сердцах», — отметил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Дюртюлинский район спецоперация Погибшие на Украине
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