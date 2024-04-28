В Башкирии похоронили погибшего в СВО Тимура Дегтяря

21:52, 28 апр 2024

В башкирском селе Учалы похоронили 29-летнего Тимура Дегтяря, погибшего в ходе специальной военной операции.

Как стало известно, уроженец Учалов Тимур Дегтярь, 1994 года рождения, после окончания школы трудился на гражданке, пока в мае 2023 года не принял решение заключить контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил России. Спустя лишь месяц с небольшим, 23 июня прошлого года, во время исполнения служебного долга в зоне проведения СВО, жизнь молодого бойца оборвалась.

Скорбную весть о гибели земляка-героя обнародовал в социальных сетях глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов. Односельчане и местные власти выразили соболезнования семье погибшего защитника Родины, а также глубокую признательность за его ратный подвиг на передовой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети