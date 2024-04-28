На СВО погиб командир гранатометного отделения из Башкирии

22:09, 28 апр 2024

В башкирском селе Серменево Белорецкого района отдали дань памяти Ришату Галиуллину, командиру гранатометного отделения, погибшему в ходе специальной военной операции.

Ришат, уроженец Кузъелги. После службы в Брянской области он переехал в Межгорье, где работал электромонтером. В декабре 2023 года мужчина добровольцем отправился на передовую.

15 февраля, за два дня до своего 41-го дня рождения, он героически погиб, выполняя воинский долг. За проявленное мужество и отвагу Ришат Галиуллин посмертно награжден орденом Мужества.

«Сегодня мы прощаемся с настоящим героем, — с горечью сказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта. — Ришат отдал свою жизнь, защищая мирных жителей и будущее нашей страны. Его подвиг навсегда останется в памяти благодарных людей».

Проститься с Ришатом пришли его родные, друзья, односельчане, боевые товарищи. Церемония прощания проходила в атмосфере скорби и глубокого уважения к подвигу героя. Под звуки военного оркестра гроб с телом Ришата был предан земле.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети