На СВО погиб контрактник из Башкирии Ильнур Ахмадеев
22:15, 28 апр 2024
Накануне в Башкирии, в Абзелиловском районе, простились с Ильнуром Ахмадеевым, погибшим в ходе специальной военной операции.
Ильнур, уроженец Сакмара Баймакского района, родился в августе 1991 года. В 2014 году он был призван в армию, а с началом спецоперации принял мужественное решение –встать в ряды защитников Отечества.
Как сообщает глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков, Ильнур служил рядовым по контракту и погиб при исполнении воинского долга.
Проводить его в последний путь пришли родные и близкие, односельчане, друзья и одноклассники. Все они вспоминали Ильнура как доброго, отзывчивого и смелого человека, всегда готового прийти на помощь.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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