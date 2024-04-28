В Башкирии простились с 23-летним рядовым отряда «Шторм Z»

22:22, 28 апр 2024

В Белорецком районе Башкирии простились с 23-летним Ильфатом Яхиным. Молодой человек погиб в ходе выполнения боевой задачи под Авдеевкой в октябре 2023 года.

Ильфат, уроженец села Абзаково, с юных лет отличался добротой, отзывчивостью и готовностью прийти на помощь нуждающимся. Эти качества в полной мере проявились и в его решении отправиться добровольцем в зону специальной военной операции в мае прошлого года.

Службу он проходил рядовым в отряде "Шторм Z", где быстро завоевал уважение сослуживцев своим мужеством, стойкостью и верностью воинской присяге.

Боец обрел в зоне СВО и верного друга – пса по кличке Зевс. Одинокий и бездомный, пес сразу же привязался к доброму солдату, став ему не просто компаньоном, но и настоящим боевым товарищем. Зевс сопровождал Ильфата во всех его вылазках, разделяя с ним тяготы военной службы.

После гибели Ильфата его верный друг Зевс, благодаря усилиям волонтеров, был доставлен в Абзаково, где обрел новую семью.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети