Арктический фронт атакует Башкирию

21:06, 29 апр 2024

Башкирия на текущей неделе окажется под влиянием арктического фронта, который принесет с собой облачную погоду, кратковременные дожди и понижение температур.

Синоптики Башгидромета сообщают, что во вторник, 30 апреля, республику ждет облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха опустится до +1°C…+6°C, а днем поднимется до +10°C…+15°C.

Ветер ожидается северо-западный, северный умеренный, местами возможны порывы.

В последующие дни среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 1-2 градуса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru