Арктический фронт атакует Башкирию
21:06, 29 апр 2024
Башкирия на текущей неделе окажется под влиянием арктического фронта, который принесет с собой облачную погоду, кратковременные дожди и понижение температур.
Синоптики Башгидромета сообщают, что во вторник, 30 апреля, республику ждет облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Ночью температура воздуха опустится до +1°C…+6°C, а днем поднимется до +10°C…+15°C.
Ветер ожидается северо-западный, северный умеренный, местами возможны порывы.
В последующие дни среднесуточные температуры воздуха будут ниже нормы на 1-2 градуса.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru