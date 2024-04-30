В Башкирии паводком оказались затоплены 7 дорог
12:03, 30 апр 2024
По данным регионального государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, в Башкирии на текущий момент паводковыми водами оказались подтоплены семь участков автомобильных дорог и 293 садовых участка. Специалисты ведут мониторинг обстановки в трех районах, включая города Уфу, Салават, Ишимбай и Мелеуз. За последние сутки новых зон затопления не зафиксировано.
Наиболее существенные изменения уровня воды за минувшие 24 часа наблюдались на реке Белая в промышленных центрах республики. В Салавате, Ишимбае и Мелеузе отметки повысились на 12 сантиметров. Однако в районе Монумента Дружбы в столице республики уровень Белой, напротив, понизился на 39 см по сравнению с предыдущим днем.
Обнадеживающая ситуация наблюдается в зоне подтопления близ населенного пункта Шакша в Уфимском районе. Здесь на реке Уфа за последние сутки зафиксировано снижение уровня воды на 26 сантиметров.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК ЧС РБ
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