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В Башкирии паводком оказались затоплены 7 дорог

В Башкирии паводком оказались затоплены 7 дорог

12:03, 30 апр 2024

По данным регионального государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, в Башкирии на текущий момент паводковыми водами оказались подтоплены семь участков автомобильных дорог и 293 садовых участка. Специалисты ведут мониторинг обстановки в трех районах, включая города Уфу, Салават, Ишимбай и Мелеуз. За последние сутки новых зон затопления не зафиксировано.

Наиболее существенные изменения уровня воды за минувшие 24 часа наблюдались на реке Белая в промышленных центрах республики. В Салавате, Ишимбае и Мелеузе отметки повысились на 12 сантиметров. Однако в районе Монумента Дружбы в столице республики уровень Белой, напротив, понизился на 39 см по сравнению с предыдущим днем.

Обнадеживающая ситуация наблюдается в зоне подтопления близ населенного пункта Шакша в Уфимском районе. Здесь на реке Уфа за последние сутки зафиксировано снижение уровня воды на 26 сантиметров.

Есть риск затопления: уровень воды на Белой и Дёме поднялся еще выше

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК ЧС РБ
Теги: паводок
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