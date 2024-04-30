«Инопланетная аллергия»: уфимцы стали массово жаловаться на неизвестную сыпь

12:15, 30 апр 2024

В последние месяцы жители Уфы столкнулись с загадочным недугом, поразившим людей всех возрастов. Болезнь проявляется в виде зудящей кожной сыпи, сопровождающейся затруднением дыхания и респираторными симптомами. Число пострадавших растёт с каждым днём, достигнув уже более сотни человек.

Один из горожан, ведущий здоровый образ жизни и не страдающий аллергиями, поделился своей историей. В феврале 2024 года на его теле впервые проявились покраснения и высыпания. Вскоре к ним присоединились одышка и приступы бронхоспазмов. Медицинское обследование не выявило отклонений, а врач-аллерголог связал недуг с неблагоприятной экологической обстановкой в Уфе.

Схожие симптомы наблюдаются не только у самого рассказчика, но и у членов его семьи, включая малолетних детей. Знакомые мужчины также жалуются на аналогичные проявления, хотя прежде подобных проблем не испытывали. По словам обратившегося, он получил сведения о заражении сыпью более чем сотни горожан различного возраста.

Причины эпидемии остаются неясными. Некоторые предполагают связь вспышки заболевания с последствиями COVID-19 или вакцинацией от коронавируса. Однако медики склонны объяснять происходящее воздействием загрязнённой среды: грязного воздуха и промышленных выбросов. На данный момент врачи рекомендуют симптоматическое лечение мазями и оздоровительные поездки в санатории.

Ситуация требует дальнейшего изучения и принятия мер для выявления и устранения источника инфекции. Проблема носит массовый характер и представляет серьёзную угрозу здоровью населения Уфы.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru