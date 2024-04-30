В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Евгением Гладковым
12:23, 30 апр 2024
29 апреля в Стерлитамаке состоялась траурная церемония прощания с рядовым Евгением Гладковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Отдать дань памяти герою пришли его близкие, друзья, сослуживцы, а также жители города.
Мэр Стерлитамака Рустем Газизов, выступая на церемонии, отметил, что Евгений был «добрым, справедливым и мужественным человеком, который всегда готов был прийти на помощь».
«Он был настоящим солдатом, верным своему долгу и своей Родине», — подчеркнул командир взвода, в котором служил Евгений. — «В любой сложной ситуации он всегда был на передовой, помогая своим товарищам».
Слова соболезнования родным и близким Евгения выразили также представители военного комиссариата и ветеранских организаций.
«Это невосполнимая утрата для всех нас», — сказал Рустем Газизов. «Имя Евгения Гладкова навсегда будет вписано в историю нашего города. Мы будем помнить его как героя, который отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны».
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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