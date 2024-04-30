Башкирию 1 мая настигнет непогода

17:03, 30 апр 2024

Неблагоприятные погодные условия вновь омрачат праздник в Башкирии. 1 мая жителей республики ожидают шквалистые порывы ветра со скоростью до 17 метров в секунду, а также заморозки, которые могут нанести существенный ущерб зеленым насаждениям.

Метеорологи предупреждают - сильный ветер затронет всю территорию Башкирии. Ожидаются порывы до 17 м/с, что может привести к падению деревьев, обрывам линий электропередач и другим происшествиям.

Особую тревогу вызывает прогноз заморозков в юго-восточных районах республики. Низкие температуры могут погубить уже взошедшие сельскохозяйственные культуры и теплолюбивые растения.

В связи с этим МЧС Башкирии обращается к жителям республики с просьбой принять меры по защите своих посадок. Рекомендуется укрыть всходы нетканым материалом или пленкой.

Автор: Вадим Рудаков