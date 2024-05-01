В Башкирии очень удивили прогнозом погоды на май

12:00, 01 май 2024

В Башкирию пришел арктический фронт, который на ближайшие несколько дней опустит столбик термометра до непривычно низких для мая значений. Ожидаются заморозки, а дневные температуры не будут превышать +12 градусов.

Синоптики Башгидромета предупреждают, что с 1 по 3 мая по всей территории Башкирии в ночные часы возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градусов. Днем же воздух будет постепенно прогреваться: от +12…+17 градусов 1 мая до +7…+12 градусов 3 мая. Местами пройдут кратковременные дожди, а на северо-востоке республики ночью возможен даже снег.

Кульминацией похолодания станет 4 мая, когда дневная температура опустится до +8 градусов.

С 5 мая начнется постепенное потепление. 6 мая дневные температуры поднимутся до +16 градусов, а ночью ожидается +6 градусов.

Более существенное потепление, по прогнозу Гисметео, наступит во второй декаде мая. Дневные температуры воздуха повысятся до +16…+20 градусов. В третьей декаде мая станет совсем тепло: +20 градусов и выше. Аномальной жары, однако, синоптики не предвидят.

Несмотря на временное похолодание, среднемесячная температура мая в Башкирии ожидается около нормы, то есть в районе +13 градусов. При этом осадков будет меньше нормы.

Автор: Вадим Рудаков