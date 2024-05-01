Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии очень удивили прогнозом погоды на май

В Башкирии очень удивили прогнозом погоды на май

12:00, 01 май 2024

В Башкирию пришел арктический фронт, который на ближайшие несколько дней опустит столбик термометра до непривычно низких для мая значений. Ожидаются заморозки, а дневные температуры не будут превышать +12 градусов.

Синоптики Башгидромета предупреждают, что с 1 по 3 мая по всей территории Башкирии в ночные часы возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2 градусов. Днем же воздух будет постепенно прогреваться: от +12…+17 градусов 1 мая до +7…+12 градусов 3 мая. Местами пройдут кратковременные дожди, а на северо-востоке республики ночью возможен даже снег.

Кульминацией похолодания станет 4 мая, когда дневная температура опустится до +8 градусов.

С 5 мая начнется постепенное потепление. 6 мая дневные температуры поднимутся до +16 градусов, а ночью ожидается +6 градусов.

Более существенное потепление, по прогнозу Гисметео, наступит во второй декаде мая. Дневные температуры воздуха повысятся до +16…+20 градусов. В третьей декаде мая станет совсем тепло: +20 градусов и выше. Аномальной жары, однако, синоптики не предвидят.

Несмотря на временное похолодание, среднемесячная температура мая в Башкирии ожидается около нормы, то есть в районе +13 градусов. При этом осадков будет меньше нормы.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
Читайте также

Жителей Башкирии в ноябре ждет аномальная погода
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии в ноябре ждет аномальная погода
Погода в Башкирии приготовила приятный сюрприз на 3 дня
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила приятный сюрприз на 3 дня
В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег
Придут ли в Башкирию морозы в декабре
Общество в Башкирии
Придут ли в Башкирию морозы в декабре


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok