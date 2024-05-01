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Жители Башкирии могут получить единовременную денежную выплату

Жители Башкирии могут получить единовременную денежную выплату

12:15, 01 май 2024

Согласно информации, предоставленной Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, многодетные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей. Эти средства можно направить на строительство или приобретение жилья, внесение платежей по ипотечному кредиту или покупку земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Как отметили в ведомстве, за последний год количество выданных свидетельств о единовременной денежной выплате практически удвоилось. Если в первом квартале прошлого года было выдано 224 таких свидетельства, то за аналогичный период текущего года их число составило уже 362.

Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская подчеркнула, что программа была запущена в октябре 2020 года в качестве альтернативной формы поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. За время ее реализации финансовую помощь уже получили 3 596 семей, проживающих на территории республики.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: выплаты
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