Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом

21:53, 02 май 2024

Жителей Башкирии в ближайшие дни ждёт непогода. Синоптики Башгидромета предупреждают о кратковременных дождях, а в некоторых районах возможен даже снег.

В пятницу, 3 мая, ночью дожди пройдут местами, а днём охватят всю республику. На севере региона осадки могут сопровождаться снегом. Ветер подует с северо-запада, местами возможны порывы. Температура воздуха ночью опустится до 0°C, а в некоторых районах возможны заморозки до -5°C. Днем столбик термометра поднимется до +6°C…+11°C.

В субботу, 4 мая, погода характер погоды не изменится. Ожидаются кратковременные дожди, местами ночью с мокрым снегом. Ветер сохранит северо-западное направление, немного усилившись. Температурный режим ночью будет такой же, как и в пятницу: 0°C…+5°C, с заморозками в отдельных районах. Днем воздух прогреется лишь до +4°C…+9°C.

Синоптики рекомендуют жителям Башкирии быть готовыми к перемене погоды, иметь при себе зонт и одеваться по погоде.

Автор: Вадим Рудаков